Zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS

W piątek 20 października Jarosław Kaczyński około 16:30 przyjechał do Belwederu, aby odbyć rozmowę z prezydentem. Spotkanie zapowiedział w ubiegły wtorek szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak podaje portal 300polityka.pl, to właśnie on powitał prezesa, gdy ten wysiadł ze swojej limuzyny. Andrzej Duda uczynił to chwilę później u progu Belwederu.

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan przyznał w środę, że nie miał kontaktu z prezydentem Andrzejem Dudą, jednak „słyszał z plotek, że do kompromisu nie jest blisko”. – Na piątkowym spotkaniu świat się nie kończy, być może dojdzie w piątek do kompromisu, jeżeli nie, to będziemy być może dalej rozmawiać – podkreślił.

Według dziennikarzy RMF FM sprzeciw Pałacu Prezydenckiego budzą zwłaszcza przepisy o tzw. rezerwowej procedurze wyboru członków KRS przez Sejm. Odnoszą się one do sytuacji, w której Sejmowi nie udaje się wybrać 15 sędziów KRS większością 3/5 głosów. Prezes PiS nie godził się w tym punkcie na propozycję prezydenta "jeden poseł - jeden głos". Jego zdaniem taki wybór byłby nieznanym konstytucji wyborem mniejszościowym. – Na pewno będzie jeszcze potrzebna rozmowa, po to żeby znaleźć kompromis. Prezydent na ten kompromis jest otwarty i chce uzgodnić z większością parlamentarną kształt tych poprawek tak, żeby one mogły przejść przez parlament w sposób niekontrowersyjny - zapewniał Krzysztof Szczerski.

Czytaj także:

Spotkanie Dudy z Kaczyńskim. Bielan: Słyszałem z plotek, że do kompromisu nie jest blisko

Pierwsze z serii spotkań miało miejsce 6 września. Kolejne, jeszcze przed zaprezentowaniem przez Andrzeja Dudę przygotowanych przez niego projektów ustaw, co wydarzyło się 25 września. Trzecia wizyta Kaczyńskiego u Andrzeja Dudy odbyła się 6 października.