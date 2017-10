Duża Ustawa Reprywatyzacyjna to koszty z budżetu rzędu 10-15 mld złotych

Wejście w życie tzw. Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej może skutkować wydatkami budżetu państwa w wysokości od 10 do 15 mld zł, podano w uzasadnieniu do projektu, który został skierowany do „szerokich konsultacji”.