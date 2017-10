Adam Zagajewski laureatem prestiżowej nagrody. Tusk poświęcił mu osobiste przemówienie

Prestiżowe nagrody przyznawane są w ośmiu kategoriach, a kapituła wyróżniła m.in. Unię Europejską. W imieniu Wspólnoty wyróżnienie odebrał Donald Tusk, który swoje przemówienie przekształcił w laudację na cześć Adama Zagajewskiego. – Jestem szczęśliwy, że decyzją kapituły odbieram dziś nagrodę księżnej Asturii dla Unii Europejskiej. I równocześnie jestem dumny, że tę samą nagrodę - w dziedzinie literatury – odbiera też Polak, wybitny poeta, Adam Zagajewski – podkreślił szef Rady Europejskiej.

Donald Tusk zaznaczył, że z Adamem Zagajewskim, za pośrednictwem jego twórczości, zna się od 40 lat. – Byłem jeszcze studentem, kiedy przeczytałem jego genialny wiersz o cenzurze, a był to czas komunistycznej dyktatury w Polsce. Wydrukowaliśmy w naszej nielegalnej podziemnej drukarni ten wiersz w kilkuset egzemplarzach. Z czasem Zagajewski stał się dla całej naszej generacji symbolem wolności słowa, niezależności myśli, tęsknoty za Europą - nie w sensie geograficznym, ale politycznym, intelektualnym, aksjologicznym – mówił do zgromadzonych były polski premier.

Donald Tusk wyjaśnił publiczności, że zarówno on, jak i poeta zaangażowani byli w ruch „Solidarności”. – Brało w nim udział miliony naszych rodaków. Byliśmy bici, więzieni, zmuszani do emigracji. Ale nigdy nie wyrzekliście się kilku prostych zasad: że przemoc niczego nie rozwiązuje, że dialog jest zawsze lepszy od konfliktu, że prawo powinno być szanowane przez wszystkich aktorów życia publicznego, że harmonia lepsza jest od chaosu – mówił szef Rady Europejskiej. Tusk przekonywał, że już wtedy zarówno on, jak i Zagajewski marzyli o zjednoczonej Europie, w której panują zgoda i prawda.