58 miliardów euro do podziału. UE zrówna dopłaty dla polskich rolników?

Obecnie rolnicy z krajów należących do „nowych” w Unii Europejskiej, czyli m.in. z Polski, otrzymują znacznie mniej dopłat na hektar gruntów niż rolnicy z Francji. Wynika to z metody obliczeniowej, która była stosowana w czasie przystępowania krajów do UE.

Dlatego kraje naszego regionu chcą wyrównania poziomu dopłat dla rolników przy okazji zaplanowanej na najbliższy czas reformy Wspólnej Polityki Rolnej (CAP –red.). Dopłaty z CAP wynoszą około 58 miliardów euro rocznie.

„Politico” dotarło do projektu komunikatu dotyczącego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Komisja Europejska zaznacza w nim, że rozważy kwestię dopłat. „CAP powinna nadal zmniejszać różnicę w średnich wskaźnikach wsparcia pomiędzy państwami członkowskimi, przyczyniając się do zminimalizowania różnicy w dopłatach CAP na Wschodzie i Zachodzie” – czytamy w dokumencie. „Nawet jeśli trzeba uznać szeroką różnorodność względnych kosztów pracy i gruntów, a także różnych potencjałów agronomicznych w całej UE, to wszyscy rolnicy z Unii stają przed tymi samymi wyzwaniami” – dodano.