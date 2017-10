Macierewicz: Polska armia w ciągu 10 lat uzyska zdolność powstrzymania każdego przeciwnika

Szef MON zaznaczył w wywiadzie, że Polska jest jednym z 5 krajów NATO, który od dwóch lat przeznacza 2 proc. PKB liczonego w stosunku do bieżącego PKB, a nie do PKB roku poprzedniego. – Celem istnienia każdej armii jest zdolność obrony przed agresorem. (., .) W Konstytucji mamy jasno zapisane, że armia jest po to, aby bronić całości, niepodległości Polski – mówił szef MON.

– Nasz program zakłada, że na skutek nowego finansowania, nowej liczebności armii, nowego kształtu oraz modernizacji armia polska w ciągu 10 lat uzyska zdolność powstrzymania każdego przeciwnika – mówił Antoni Macierewicz na antenie Telewizji Republika.

Minister zaznaczył, że "bezpieczeństwo o najważniejsza rzecz dla obywateli". – To, co zostało zrealizowane dzięki szczytowi NATO jest wspaniałe — powstrzymaliśmy Rosję od daleko idącej agresji. Władimir Putin może co najwyżej mówić o zagrożeniu, ale zrealizować tego zagrożenia nie może, ponieważ jesteśmy wraz z wojskami NATO zbyt potężnym przeciwnikiem – mówił.

Szef MON w wywiadzie mówił także o planach modernizacyjnych. Jak zapewnił, dzięki ustawie i zwiększeniu nakładów na obronność zostanie zrealizowany mi.in. program WISŁA.

