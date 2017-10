W Tatrach już śnieg. Morskie Oko i Dolina Pięciu Stawów toną w białych zaspach

Galeria:

Widok z kamer TOPR-u. 23 października 2017 r.

Ośnieżone Morskie Oko, zasypana Dolina Pięciu Stawów, białe doliny: Gąsienicowa, Chochołowska i Goryczkowa - tak prezentują się obecnie polskie Tatry. Zdaniem klimatologów, gruba warstwa śniegu już w październiku to nic nadzwyczajnego. Pierwszy śnieg w polskich górach w tym roku obserwowaliśmy zresztą już we wrześniu. Jak podkreślają meteorolodzy i klimatolodzy – o tej porze roku to raczej brak śniegu byłby powodem do zmartwień. Czas najwyższy pożegnać się ze wspomnieniami o lecie i nie przyzwyczajać do jesieni. Tak ciepłego tygodnia jak ten ostatni już w 2017 nie uświadczymy.

Pogoda na poniedziałek 23 października według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej to całkowite zachmurzenie i opady deszczu, a w Tatrach właśnie śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w partiach szczytowych Tatr miejscami to około 10 cm. Wysoko w górach może wiać silny wiatr, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Podobnie w dniach kolejnych. W pozostałej części kraju miejscami słabe opady deszczu, rano i wieczorem miejscami mgły ograniczające widzialność. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 9°C do 12°C, na północnym wschodzie i w dolinach karpackich niższa, od 5°C do 9°C.