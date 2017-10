Zatrzymani za napaść na pielęgniarkę. Wpadli dzięki nagraniom z monitoringu

O godzinie 7:30 kobieta, wracająca z dyżuru w centrum onkologii została napadnięta w parku przez dwóch napastników, którzy potraktowali ją po oczach gazem pieprzowym. Wyrwali jej torebkę, którą porzucili niedaleko, wyjmując wcześniej portfel z kartami płatniczymi i gotówką 500 zł.

Policja namierzyła sprawców dzięki publikacji w mediach nagrania z monitoringu, na którym uchwycono sprawców napadu. Internauci rozpoznali napastników i poinformowali organy ścigania o ich tożsamości. Okazało się, że jest to 22-latek z Katowic, student trzeciego roku, który przyjechał w odwiedziny do 19-letniego kolegi.

Obaj sprawcy byli kompletnie zaskoczeni, że policjantom udało się wpaść na ich trop. Mężczyźni zostali zatrzymani w dwóch różnych mieszkaniach na terenie Gliwic. Nie byli wcześniej karani. W momencie zatrzymania nie mieli już skradzionych pieniędzy. Przyznali się do winy i usłyszeli zarzut rozboju, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

