Takiego księdza jeszcze nie widzieliście! Proboszcz kulturysta podbija sieć

– Rozmawiałem na ten temat z ks. biskupem Zbigniewem Kiernikowskim. Ks. biskup nie ma nic przeciwko, żebym dbał o tężyznę fizyczną, dbał o swoje zdrowie, ćwicząc na siłowni – mówi dla Radia Wrocław ksiądz Artur Kaproń, proboszcz z Osiecznicy na Dolnym Śląsku.

Ksiądz Artur ćwiczy na siłowni od 16. roku życia. Teraz duchowny ma 42 lata i ostatnio zdobył czwarte miejsce na mistrzostwach Polski w kulturystyce. Ksiądz podkreśla, że trening siłowy to tylko część drogi do sukcesu. Dodaje, że istotny wpływ na końcowy wynik ma dieta i przestrzeganie postów. Jak podaje Radio Wrocław, sukces księdza Artura Kapronia odbił się głośnym echem w legnickiej kurii. Biskup Zbigniew Kiernikowski przyznaje, że to powód do dumy.

Na profilu „Trener Ksiądz” na Facebooku można znaleźć zdjęcia i nagrania, na których widać proboszcza z Osiecznicy m.in. na siłowni.





Na jednym z filmików duchowny prezentuje specjalnie ułożony układ. W materialne widać, jak ksiądz ma perfekcyjnie wyrzeźbione ciało.