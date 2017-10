Budka o „Uchu Prezesa”: Muszę mieć grubą skórę, niekoniecznie muszą ją mieć moi najbliżsi

W odcinku zatytułowanym „Gdzie jest lider?” scenarzyści „Ucha Prezesa” po raz pierwszy wprowadzili wątek obyczajowy, w dodatku niepodparty np. wcześniejszymi doniesieniami medialnymi, jak to bywało w przypadkach innych pomysłów. Oprócz Grzegorza Schetyny i Ryszarda Petru na ekranie pojawili się Kamila Gasiuk-Pihowicz i Borys Budka. To właśnie tę dwójkę polityków „pchnięto” w swoje objęcia i pokazano ich gorący romans.

– Poproszony o skomentowanie, jak podobała mi się ta rola, uznałem – zgodnie z prawdą i zgodnie z sugestiami wielu życzliwych mi osób – że po prostu przesadzono. I tyle. Natomiast nikomu nie odbieram prawa do krytyki polityków, co więcej, ja staram się z każdej krytyki wyciągać wnioski. Kabaret ma to do siebie, że można bardzo dużo, ale myślę, że ta cienka granica, kiedy dotyka się osób najbliższych w tym przypadku została przekroczona i tylko i wyłącznie o tym mówię – zaznaczył. – Jeszcze raz podkreślam, że jako polityk muszę mieć dystans do siebie muszę mieć grubą skórę, natomiast niekoniecznie muszą mieć moi najbliżsi – podkreślił dziś na antenie Polsat News Borys Budka.

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej podziękował również Patrykowi Jakiemu, który podzielił jego zdanie, komentując sprawę na Twitterze. „Muszę stanąć w obronie Borysa Budki” – napisał w niedzielę na Twitterze wiceminister sprawiedliwości. „Kabaret nie może krzywdzić nic nie winnej rodziny polityka. Twórcy powinni przeprosić” – ocenił polityk Solidarnej Polski.

