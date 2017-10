Po operacji powiększenia piersi zapadła w śpiączkę. Sąd potwierdza winę pielęgniarek

Sąd okręgowy utrzymał w poniedziałek 23 października wyrok sądu niższej instancji. Przewodnicząca składu sędziowskiego Dagmara Daraszkiewicz podkreśliła, że wyrok sądu niższej instancji jest prawidłowy, a apelacje obrońców i prokuratury nie zasługują na uwzględnienie. Omawiając zarzuty stawiane pielęgniarkom, sąd ocenił, że zignorowały one sygnały o tym, że stan zdrowia pacjentki pogarsza się z minuty na minutę, a podjęta przez nie reanimacja była źle wykonana.

Do nieszczęśliwego zabiegu doszło w sierpniu 2010 r. w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku (obecnie Copernicus Podmiot Leczniczy - przyp. red.). 31-letnia wówczas Christina Hedlund z Malmoe poddała się operacji powiększenia piersi. Zabieg przebiegł pomyślnie, ale - według prokuratury - zaniedbano opiekę po operacji, u kobiety doszło do zatrzymania oddechu i krążenia. Uszkodzenia mózgu były na tyle poważne, że Szwedka do dziś jest w stanie wegetatywnym - nie mówi, jej kontakt ze światem jest bardzo ograniczony.