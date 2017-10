„Pornografia z udziałem dzieci i zwierząt”. Piotr T. trafił do aresztu

W poniedziałek sąd zadecydował, że Piotr T. trafi do aresztu na dwa miesiące. Znany specjalista od marketingu politycznego nie przyznał się do posiadania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej, o co podejrzewa go prokuratura.

Mężczyzna został zatrzymany w sobotę na polecenie prokuratury. Wirtualna Polska przypomina, że sprawa ma związek z przeszukaniem w firmie eksperta od wizerunku, które miało miało miejsce ponad dwa lata temu. Działania śledczych przeprowadzono w ramach akcji służb przeciwko pedofilom. Zdaniem WP, Piotr T. został zatrzymany dopiero ponad dwa lata po przeszukaniu, ponieważ dopiero teraz prokuratura otrzymała opinię biegłego w zakresie informatyki, który badał komputer eksperta od wizerunku politycznego. – Prokurator przedstawił Piotrowi T. zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 202, paragraf 3 kodeku karnego polegającego na posiadaniu oraz rozpowszechnianiu treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich, ale także treści pornograficznych z udziałem zwierząt, jak również z użyciem przemocy – wyjaśnił Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Grozi za to od dwóch do 12 lat więzienia. Jak podaje TVN24, w poniedziałek 24 października sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na dwa miesiące. Piotr T. jako specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego doradzał wielu polskim politykom. W latach 90. pracował m.in. dla Mariana Krzaklewskiego, później dla Andrzeja Leppera. T. był także konsultantem Janusza Palikota, a przez pewien czas członkiem jego partii.