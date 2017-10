Zabójstwo młodego piłkarza GKS-u. Sprawcę złapano w Hiszpanii

Do Prokuratury Okręgowej w Katowicach w środę 25 października wpłynęła informacja Komendy Głównej Policji BMWP o zatrzymaniu na terenie Hiszpanii Dariusza N. Mężczyzna poszukiwany był w związku ze zdarzeniem, do którego doszło w Centrum Katowic w dniu 21 sierpnia 2016 roku, w czasie którego ugodzony został nożem młody 19 – letni mężczyzna, który na skutek doznanych obrażeń zmarł. Dariusz N. od kilkunastu miesięcy poszukiwany był do tej sprawy listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania. W prokuraturze podjęto działania, które zmierzają do przekazania stronie polskiej zatrzymanego. Europejski Nakaz Aresztowania po przetłumaczeniu zostanie niezwłocznie przesłany stronie hiszpańskiej do wykonania.

Dariuszowi N. prokurator chce przedstawić zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: zabójstwa i usiłowania dokonania zabójstwa. W sprawie zdarzenia z dnia 21 sierpnia 2016 roku przed Sądem Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach prowadzone jest odrębne postępowanie w sprawie 6 osób które prokurator oskarżył o udział w bójce.

„Był uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do życia”

19-latek, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń to Dominik Koszowski, młody piłkarz katowickiego GKS-u. Miał dwie rany kłute w okolicy serca. Prawdopodobnie ranny został także ojciec nastolatka. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że najpierw doszło do przepychanki między ofiarą i napastnikiem. Potem ktoś użył noża. Koszowski przez wiele lat trenował w młodzieżowych drużynach GKS-u Katowice. – Trafił do nas jako 9-latek. Przez całą swoją przygodę z piłką był związany z GKS-em. Na boisku był zawsze odważny, silny i zdecydowany. Na co dzień był uśmiechnięty, radosny i pozytywnie nastawiony do życia. W czerwcu tego roku zrezygnował z gry w piłkę ze względu na kontuzję – mówił przed rokiem wiceprezes Akademii Piłkarskiej „Młoda GieKSa” Marek Oględziński.