Poszukiwali go 4 lata, miał narkotyki i sześć sztuk broni. Zobacz akcję antyterrorystów

Podczas przeszukania domu policjanci znaleźli prawie 1,3 kg marihuany, niemal 400 gramów amfetaminy, cztery rewolwery, dwa pistolety, 29 sztuk amunicji oraz przyrządy służące do porcjowania narkotyków i urządzenia do uprawy konopi. Na podstawie zgromadzonego materiału prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w celu wprowadzenia ich do obrotu oraz posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Podejrzanego tymczasowo aresztowano na 3 miesiące. Grozi mu 12 lat więzienia.