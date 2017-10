Nazywał Petru „zerem”, komentuje zmianę nazwy Nowoczesnej: Trudno o lepsze podsumowanie „dokonań” lidera

Zmiana nazwy partii i usunięcie z niej nazwiska lidera to dla wielu użytkowników Twittera doskonała okazja do ataku na Nowoczesną. Swój komentarz do całego zamieszania zamieścił także poseł Kukiz'15 Adam Andruszkiewicz.

„Przewodniczący Nowoczesnej - Ryszard Petru - złożył wniosek o zmianę nazwy partii na"Nowoczesna„ podczas najbliższej konwencji" – poinformował na Twitterze w środę 25 października poseł tego ugrupowania Adam Szłapka. Zmiana nazwy z „Nowoczesna Ryszarda Petru" na krótszą – „Nowoczesną", zgodnie z zapowiedziami miałaby nastąpić już za miesiąc, konwencja ma bowiem odbyć się w dniach 25-26 października. Pierwsze zapowiedzi dotyczące zmiany pojawiały się już w sierpniu tego roku. Takiej okazji nie mogli przegapić polityczni przeciwnicy Nowoczesnej, którzy na Twitterze licznie komentują nadchodzące zmiany. „Dwa lata po wyborach Nowoczesna zapowiada, że usunie z nazwy nazwisko R. Petru. Trudno o lepsze podsumowanie «dokonań» własnego lidera" – napisał poseł Kukiz'15 Adam Andruszkiewicz. „Nowoczesna Piotra Misiło!!" – rzuciło kilku internautów, nawiązując do walki o przywództwo w partii. „A może to lider nie chce być kojarzony z partią? Proponuję nazwę: Przerwa" – pisała Marta.

„Z całą siłą za Misiło!" Internauci już wybrali nowego szefa Nowoczesnej Poseł Andruszkiewicz nie uniknął jednak rykoszetu od swojej zaczepki. Internauci szybko zaczęli dopytywać o jego partię. „Kiedy usuniecie Kukiza z Kukiza?" – pytali. „Na szczęście dokonania Pawła Kukiza są imponujące – w przeciwnym wypadku pozostałoby tylko '15. Chwytliwa nazwa" – ironizował Paweł. „Ogólnie rzecz biorąc, dodawanie do nazwy partii nazwiska szefa, nie mówiąc już o zastępowaniu nim samej nazwy, to raczej smutne zjawisko" – komentował Tomasz. Politykowi Kukiz'15 wypomniano też aferę z pobieraniem środków na paliwo pomimo braku prawa jazdy.

