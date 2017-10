Gronkiewicz-Waltz „ciągnie Platformę w dół”? Budka: Namawiamy ją, by stawiła się przed nielegalną komisją

Poseł Platformy Obywatelskiej wyjaśniał, dlaczego pomimo negatywnego wpływu prezydent stolicy na notowania partii, koledzy z PO nie wymuszą na niej stawiennictwa przed komisją weryfikacyjną ds. warszawskiej reprywatyzacji. – Ze względów takich, że opinia publiczna domaga się złożenia tych wyjaśnień, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna w każdym zdaniu podkreślać, że nie ma zgody na nielegalne działania państwa, ale powinna stawić się przed komisją i zmierzyć się z tym ogromem nieprawdziwych informacji, które tam padają, wytłumaczyć to wszystko, co burzy opinię publiczną – mówił Borys Budka w radiu.

– Czemu tego nie robi? To pytanie do Hanny Gronkiewicz-Waltz. Stanowisko Platformy jest jasne. Namawialiśmy panią prezydent do stanięcia przed komisją. Pani prezydent nie będzie ubiegać się o żadne stanowiska w Platformie, nie będzie ubiegać się o żadne stanowiska publiczne, natomiast decyzję podjęła taką, a nie inną, jako profesor prawa – mówiąc, że nie będzie przychodzić przed nielegalne komisje. – Mam nadzieję, że to zdanie zmieni – dodał na koniec.