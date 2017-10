Policjanci z komendy w Warszawie oskarżeni o znęcanie się nad zatrzymanym

Do zatrzymania doszło w 2013 roku. Martin C. wraz z przyjaciółmi świętował urodziny brata i podczas nocnego wypadu na stację benzynową po alkohol miał głośno śpiewać wraz z kolegami. Do grupy znajomych podjechała straż miejska, a następnie policja. Funkcjonariusze twierdzili, że biesiadnicy zachowywali się „wulgarnie i arogancko” . Martina C. przewieziono na komisariat, gdzie czterej policjanci mieli się nad nim znęcać.

Sprawa została zgłoszona do prokuratury, ale funkcjonariusze nie przyznali się do winy. Twierdzili, że kiedy doszło do bicia zatrzymanego wykonywali czynności służbowe. Jak się okazało, mogli kłamać, ponieważ śledczy, kontaktując się z zagranicznymi organami, dotarli do przetrzymywanego wtedy obcokrajowca. Zeznał on, że był wtedy na komisariacie, ale nikt się nim nie zajmował ani go nie pilnował. Ponadto, prokuratura ściągnęła zapisy z rejestratora rozmów służbowych oraz poznała opinie biegłych, którzy ustalili że obrażenia na ciele ofiary mogły powstać na skutek uderzeń pałką.