Radny oskarżony o pobicie teściowej. Mężczyzna miał kopać i dusić kobietę oraz uderzać jej głową o ścianę

55-letni lekarz i radny z Kalisza miał brutalnie pobić swoją teściową. Prokuratura, która prowadzi w tej sprawie śledztwo, ustaliła, że między 55-latkiem i jego teściową miało dojść do awantury domowej. Mężczyzna miał kopać po ciele i dusić kobietę, a także uderzać jej głową o ścianę. Z aktu oskarżenia wynika, że radny z Kalisza miał także z całej siły popchnąć swoją teściową na krzesło. Kobieta upadła na podłogę i złamała sobie kość promieniową prawą oraz wyrostek łokciowy kości łokciowej.

Teściowa radnego została przewieziona do jednego z kaliskich szpitali. Do aktu trafił akt oskarżenia w sprawie brutalnego pobicia. Jeśli zarzuty wobec mężczyzny potwierdzą się, może on zostać skazany na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Portal Fakty Kaliskie przypomina, że w sądzie toczy się również inna sprawa dotycząca 55-letniego radnego. We wrześniu ubiegłego roku mężczyzna miał spowodować kolizję drogową. Okazało się, że prowadził samochód pod wpływem alkoholu.