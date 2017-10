„W epoce kryzysu wartości zawsze stał po stronie zasad”. Rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta

W uchwale zaznaczono, że 28 lipca 2018 roku obchodzone będzie 20-lecie śmierci wybitnego poety i eseisty.

„W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń” – czytamy w uchwale.

W dokumencie podkreślono wyjątkowość znaczenia twórczości Herberta dla Polaków, i dla naszego języka. Parlamentarzyści przez aklamację przyjęli uchwałę o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.

Herbert śpiewany

Ponadczasowe teksty mistrza pióra w interpretacji czołowych artystów polskiej sceny muzycznej usłyszeć będzie można w trakcie wyjątkowego koncertu „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”.

Sam Gintrowski o współpracy z Herbertem w 2008 roku na antenie Polskiego Radia mówił: – Najpierw zacząłem pisać muzykę do wierszy Herberta, potem go poznałem. Któregoś popołudnia w styczniu 1982 roku po prostu zapukałem do drzwi na parterze przy ulicy Promenady, ukłoniłem się i grzecznie powiedziałem, jak się nazywam, co robię i z czym przyszedłem. Kiedy poznałem Herberta i z nim porozmawiałem, wiedziałem, że mam do czynienia nie tylko z wielkim poetą, ale i z wielkim człowiekiem, który w dodatku ma wielkie poczucie humoru. Od tej pory zdałem sobie sprawę, że muszę się liczyć nie tylko z poezją, ale także i z poetą – przyznał.

Jednym z przykładów współpracy dwóch artystów jest piosenka „Potęga smaku”, gdzie padają ostre słowa krytyki współpracy z reżimem: „To wcale nie wymagało/ wielkiego charakteru/ nasza odmowa niezgoda i upór /mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi/lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku / Tak smaku /w którym są włókna duszy i cząstki sumienia”. To sumienie i żelazne jego zasady były obecne u obydwu twórców. Uwieńczeniem pracy nad poezją Herberta jest płyta „Odpowiedź”, wydana w 2000 roku, na której znalazło się 16 piosenek tylko do słów poety.

