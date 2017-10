Piotr Duda ostro o partii rządzącej: Przyszedł moment, żeby skarcić PiS, bo można powiedzieć, że oszukali

– My do tego projektu się nie przyznajemy. To nie jest już projekt obywatelski, to jest projekt Prawa i Sprawiedliwości – skomentował zmiany Piotr Duda, tłumacząc że ich liczba w stosunku do pierwotnej wersji projektu jest zbyt duża. – Przyszedł moment żeby skarcić PiS, bo można powiedzieć, że oszukali w sprawie handlu w niedziele – oświadczył szef „Solidarności”.

Zmiany wprowadzone przez komisję zakładają, że handel będzie dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz dwie poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Poszerzono także katalog placówek, które zostałyby wyłączone z niedzielnego handlu. Projekt obywatelski "Solidarności" zakładał zakaz handlu we wszystkie niedziele.

– Mówi się, że Solidarność jest przybudówką Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest, nie była i nigdy nie będzie. NSZZ "Solidarność" jest konsekwentny i nie pójdzie na żadne kompromisy. Kompromis w tej sytuacji to kompromitacja – powiedział Piotr Duda.

Szef związku zawodowego zapowiedział, że rozważy zgłoszenie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli projekt zostanie wprowadzony w obecnej postaci. Duda żąda natychmiastowego wprowadzenia zakazu handlu we wszystkie niedziele lub doprowadzenia do takiego stanu w ciągu dwóch lat. Zaapelował także do posłów będących członkami „Solidarności”, by w drugim czytaniu ustawy przedstawili poprawki do niej. Nie ukrywa, że czeka ich wybór: albo dyscyplina partyjna albo członkostwo w związku zawodowym. Duda zapowiada, że będzie karcić partie, które nie idą w kierunku prospołecznym.