Minister kultury ujawnił ile zarabia zarząd Polskiej Fundacji Narodowej

Minister kultury udzielił odpowiedzi na pytania zadane w interpelacji Jacka Protasiewicza. Piotr Gliński poinformował o kwotach wpłaconych przez spółki na działalność statutową Fundacji w 2017 roku. Dzięki temu, możemy dowiedzieć się m.in. że budżet Fundacji pochodzący z wpłat otrzymanych od fundatorów wynosi 185 milionów złotych (stan na dzień 27 września 2017 roku). Środki te pochodzą w całości ze środków przekazanych przez spółki Skarbu Państwa.

W Polskiej Fundacji Narodowej zatrudnionych jest dwanaście osób, zaś zarząd składa się z trzech członków: Cezarego Andrzeja Jurkiewicza, Macieja Świrskiego i Antoniego Kolka. Z informacji zamieszczonej na stronie Sejmu wynika, że „zarząd Fundacji pobiera miesięczne wynagrodzenie w przedziale od 4 do 4,3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez GUS, za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego”. Oznacza to, że prezesi fundacji zarabiają od 17,5 do blisko 19 tysięcy złotych brutto. Formalnie PFN to organizacja pozarządowa, jednak dotacje na działalność otrzymuje od spółek Skarbu Państwa, które podlegają rządowi. Określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym organem kontrolującym fundację jest minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Dodatkowo Piotr Gliński odniósł się do przeprowadzonej przez PFN kampanii „Sprawiedliwe Sądy”. Zdaniem ministra „kampania jest zgodna ze statutem Fundacji, ponieważ realizuje ona Program Społeczny »Sprawiedliwość«, którego celem jest ochrona i promocja wizerunku RP”.