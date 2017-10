Szyszko o wysłuchaniu przed TS w sprawie Puszczy Białowieskiej: Nastąpiło zrozumienie polskiego stanowiska

Puszcza Białowieska jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Europy i Polski. Po stronie polskiej zajmuje ok. 60 tys. ha, z czego ok. 10 tys. ha stanowi Białowieski Park Narodowy. Pozostałą część zajmują trzy nadleśnictwa (Browsk, Hajnówka, Białowieża), w których od zawsze prowadzi się zrównoważoną gospodarkę leśną.

W ubiegłym tygodniu przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu odbyło się wysłuchanie, które dotyczyło środka tymczasowego, czyli nakazu natychmiastowego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Na 12 grudnia zaplanowano kolejne posiedzenie, tym razem dotyczące już istoty sporu między Polską i Komisją Europejską co do tego, czy zwiększona wycinka narusza postanowienia dyrektyw ptasiej i siedliskowej.

„Polska ma 100 procent racji”

Jan Szyszko, pytany o tę sprawę ocenił, że „w sprawie wycinki Polska ma 100 procent racji” . Zdaniem polityka, „podczas wysłuchania nastąpiło zrozumienie polskiego stanowiska” . Dopytywany, czy możliwe jest, by UE zażądała od Polski ograniczenia dostępu do puszczy odparł, że „w obowiązującym prawie jest to niemożliwe” . – Puszczy nie należy zamknąć tylko należy ją ratować. Puszcza Białowieska to obszar Natura2000, a w tym obszarze trzeba zachować to, co zostało wyznaczone, czyli układ siedlisk ważnych dla Unii Europejskiej jak również gatunki w nich występujące – mówił minister.