Trudne warunki pogodowe w całym kraju. Sztorm na Bałtyku, IMGW wydało ostrzeżenia

Prędkość wiatru na Pomorzu może miejscami przekroczyć nawet do 100 km/h. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że na Bałtyku pojawił się sztorm - 10 w skali Beauforta. W związku z tym, na Pomorzu Zachodnim i nad Bałtykiem obowiązują alerty hydrologiczne i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem oraz ostrzeżenia przed sztormem wzdłuż linii brzegowej. Ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje w strefie brzegowej w części wschodniej. Obowiązuje ono do godziny 21 w sobotę.

Powieje tam wiatr zachodni oraz północno-zachodni, który w skali Beauforta osiągnie kategorię 5 do 6, w porywach 7, stopniowo wzrośnie nawet do 8 do 9, a w porywach 10. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje w strefie brzegowej zachodniej. Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia obowiązują do niedzieli do godziny 8 rano w województwach zachodniopomorskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Oznacza to, że stany wód układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Orkan Grzegorz dotarł do Polski

W sobotę czeka nas deszcz w całej Polsce. Temperatura będzie wynosić od 7 do 10 stopni. Meteorolodzy ostrzegają, że nad Polskę nadciągnie orkan Grzegorz. Silny wiatr będzie miał w porywach prędkość do 55 kilometrów na godzinę, nad morzem do 75 km/h, a w górach do 80 km/h. Najsilniejsze podmuchy będą nad morzem, gdzie wiatr osiągnie prędkość nawet do 100 km/h. Z kolei w górach spodziewane są zawieje śnieżne i zamiecie. Jednocześnie będzie pochmurno i deszczowo, a na południu może nawet zagrzmieć.

Pogoda nie poprawi się w niedzielę. Słupki rtęci pokażą od 8 stopni na Mazurach do 12 w Małopolsce.Jak podaje IMGW, w niedzielę w ciągu dnia wiatr będzie dość silny. Nad morzem do 55 km/h, na północnym wschodzie do 60 km/h, do 100 km/h na zachodzie i nad morzem. Wysoko w górach wiatr bardzo silny, w porywach do 130 km/h. Na wschodzie i południu prognozowana wysokość opadów do 25 mm. W górach i miejscami na terenach podgórskich opady śniegu. Na szczytach Karpat prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 25 cm. Nad Polską pojawił się również orkan Grzegorz.

