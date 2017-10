Złośliwa aplikacja na smartfonach. Zagrożeni są klienci kilku banków

Związek Banków Polskich ostrzega przed złośliwym oprogramowaniem na telefony z systemem Android, którą można było ściągnąć ze sklepu Google Play. Aplikacja służyła do śledzenia kursów kryptowalut. Jak podaje Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, aplikacja zawiera w sobie funkcjonalność, która umożliwia monitorowanie aktywności użytkownika smartfona, włącznie z odczytywaniem treści SMS-ów i przekazywaniem ich na zewnętrzny serwer. Aplikacja ma także możliwość wyświetlania fałszywych ekranów logowania do mobilnych serwisów bankowych, które służą do przejęcia danych logowania na konto użytkownika w serwisie bankowym. Pozyskanie tych danych, w połączeniu z kontrolą odbierania i wysyłania SMS-ów, umożliwia przeprowadzenie skutecznej operacji na koncie klienta i wyprowadzenie z nich środków pieniężnych bez wiedzy klienta.

Związek Banków Polskich podkreśla, że ci, którzy ściągnęli aplikację, powinni ją jak najszybciej odinstalować i skontaktować się ze swoim bankiem w celu zmiany haseł do serwisów bankowych. Rekomendowane jest także przywrócenie ustawień fabrycznych smartfona. Wymieniona aplikacja nie jest już dostępna w sklepie Google Play. ZBP podkreśla jednak, że mogą występować próby rozpowszechniania tej, lub podobnych aplikacji, za pomocą komunikatów SMS-ów lub E-mail. Wiadomość, sugerująca kontakt z banku lub innych znanych firm, może nakłaniać do kliknięcia w zawarty w wiadomości adres (link), który prowadzi do instalacji złośliwego oprogramowania na smartfonie i w efekcie utraty kontroli nad działaniem urządzenia.