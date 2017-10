Wiceprezes IPN: Jesteśmy zobligowani do tego, żeby prowadzić działania na terenie państwa ukraińskiego

Zdaniem wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, decyzja władz Ukrainy o cofnięciu pozwolenia na prowadzenie badań i ekshumacji na swoim terenie jest krzywdząca. „To smutne, że na początku XXI wieku w Europie w sąsiednim państwie, którego oficjalnie uznaje się za sojusznika, zabrania się prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Ubolewam nad tym, że strona ukraińska łączy poszukiwania i ekshumacje z innymi kwestiami, również ze sprawą pomnika UPA w Hruszowicach” – mówił

Jego zdaniem szantażowanie Polaków w sprawie kontrowersyjnego monumentu jest wyjątkowo nie fair. „Jest to rzecz absolutnie niedopuszczalna. To stawia pod znakiem zapytania możliwość porozumienia się ze stroną ukraińską. To nie oznacza, że nie będziemy prowadzili żadnych rozmów. Jesteśmy zobligowani do tego, żeby prowadzić działania na terenie państwa ukraińskiego. Będziemy podejmować różne działania. Państwo polskie nie odstąpi od poszukiwań i ekshumacji obywateli polskich na Kresach” – zapewniał Krzysztof Szwagrzyk.

Czytaj także:

Niepowodzenie negocjacji na Ukrainie. „Oczekują, że Polska doprowadzi do odbudowania pomnika UPA”