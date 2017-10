Ostra wymiana zdań między politykami. „Kaczyński był tchórzem”, „Rzucił wyzwanie ustrojowi komunistycznemu”

Politycy rozmawiali w Sejmie na temat rekonstrukcji rządu. Joanna Scheuring-Wielgus w ostrych słowach skomentowała działalność prezesa PiS. – Pani Beata Szydło jest niesamodzielna, czeka na instrukcję od Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby prezes PiS nie był tchórzem i miał odwagę, to by stanął na czele biało-czerwonej drużyny – powiedziała parlamentarzystka. W ocenie polityk „nie działa 99 proc. rządu” . – Mamy ministra Szyszkę od polowań i wycinki. Ministra kultury-cenzora, który nie czyta, nie chodzi do teatru, nie chodzi do kina. Przyznaje się do tego i uważa, że jest super. Ministra Obrony Narodowej, który jest dziwną postacią, który nie wyjaśnił swoich powiązań nie tylko z agentami rosyjskimi, ale także dziwnymi osobami o dziwnej przeszłości. Ministra Radziwiłła, który zapomniał, jaką składał przysięgę. Ministra Błaszczaka, na którego określenia nie ma żadnego, bo to osoba groteskowa – tłumaczyła. Scheuring-Wielgus nie szczędziła również ostrych słów pod adresem Beaty Szydło. – Jeśli chodzi o panią premier, to jest wycofana, sterowana, bierna. Jest osobą, która nie ma siły przebicia. Mówię to jako kobieta – dodała.

Słowa polityk Nowoczesnej oburzyły posła PiS Jacka Sasina. – Ze zdziwieniem wysłuchałem tych marginalnych poglądów, które wygłosiła pani poseł. Zupełnie rozmijają się one z odczuciami większości społeczeństwa. Opinia Polaków jest dużo ważniejsza dla rządu, niż opinia polityków opozycji – powiedział parlamentarzysta. Zdaniem posła PiS „Jarosław Kaczyński wykazał wielką siłę i odwagę wtedy, kiedy trzeba było mieć tę odwagę, żeby rzucić wyzwanie ustrojowi komunistycznemu” . – Pani obraża człowieka zasłużonego dla Polski i nie można tego robić. Łatwo przychodzi pani obrażanie innych, a niech pani spojrzy na siebie – podsumował Jacek Sasin.