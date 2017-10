Księża egzorcyści wydali oświadczenie dot. Halloween. „Zgłaszają się do nas rodzice z prośbą o pomoc”

Jak zaznaczają księża inicjatywa jest obca kulturze polskiej i chrześcijańskiej. Egzorcyści podkreślają, że często wiąże się ona ze wzrostem opętań wśród dzieci. „Zgłaszają się do nas rodzice z prośbą o pomoc, z powodu pojawiających się problemów u dzieci, które brały udział w różnych »zabawach«, odbywających się w okolicach 31 października” – czytamy.

Księża piszą, że Halloween „nie jest niewinną, beztroską zabawą, ale grozi otwarciem się na działanie złych duchów”. „Osoby biorące udział w Halloween nie muszą uczestniczyć w złych rytuałach, składać ofiary ze zwierząt, czy profanować cmentarze bądź Najświętszy Sakrament. Już samo wejście w przestrzeń demonów, choćby dla zabawy, jest niebezpieczne” – czytamy.

Dalej egzorcyści Diecezji Płockiej zachęcają, aby zastąpić „niebezpieczne praktyki” świętem Holyween. Co to takiego? Jak tłumaczą, to organizacja korowodów świętych, podczas których dzieci i młodzież przebrani za świętych, na przykład swoich patronów, uczestniczą w balach świętych i czuwaniach modlitewnych.

„Kościół zawsze potępiał praktyki okultystyczne i satanistyczne” – podkreślają księża. „Przeciwko Halloween w 2009 roku wypowiedział się papież Benedykt XVI, określając je jako »święto antychrześcijańskie i niebezpieczne«, które »promuje kulturę śmierci« i »popycha nowe pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej, magii, atakuje święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem obrazów okultystycznych«” – czytamy.