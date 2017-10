Sellin o przyszłości ustawy o dekoncentracji mediów. „Żaden poważny kraj UE sobie na coś takiego nie pozwala”

– Ustawa o dekoncentracji mediów nie jest w lesie i sam prezes PiS zapowiadał, że będziemy podejmować w tej sprawie decyzję polityczną, kiedy z tym tematem ruszamy. Temat jest oczywiście ważny, ponieważ w Polsce, zwłaszcza na rynku prasowym, doszło do rzeczy niespotykanej w dużych, poważnych państwach Unii Europejskiej – nadmiernej koncentracji kapitału, zwłaszcza zagranicznego, a w tym przypadku konkretnie niemieckiego. Żaden poważny kraj Unii Europejskiej sobie na coś takiego nie pozwala mimo zasady wolnego przepływu kapitału i osób, które w UE obowiązują – tłumaczył wiceminister kultury. Jarosław Sellin podkreślił, że „decyzję polityczną w tej sprawie podejmie kierownictwo rządu oraz partii” . – My jesteśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowani, nawet wielowariantowo jesteśmy przygotowani. Jak tylko zapadnie decyzja polityczna, że rozwiązujemy ten problem, to przedstawimy projekt ustawy – dodał polityk.

„Problem finansowania mediów publicznych na razie jest rozwiązywany doraźnie”