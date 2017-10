Nielegalni migranci ze Sri Lanki zatrzymani w Augustowie. Ukryli się w busie

W sobotę w nocy w Augustowie funkcjonariusze podlaskiej KAS zatrzymali do kontroli bus na rosyjskich numerach rejestracyjnych. Podczas sprawdzania pojazdu okazało się, że w przestrzeni ładunkowej dostawczego mercedesa ukrywa się 12 osób o azjatyckich rysach twarzy. Współdziałający funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Augustowie, którzy przejęli sprawę w ramach kontroli legalności pobytu ustalili, że są to obywatele Sri Lanki w wieku od 20 do 30 lat, którzy przekroczyli granicę Polski wbrew przepisom.

Zatrzymani cudzoziemcy po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej zostali w niedzielę przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Obywatele Rosji (kierowca i pasażer pojazdu) zostali decyzją Sądu Rejonowego w Suwałkach tymczasowo aresztowani na 3 miesiące za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. Za popełniony czyn grozi im kara pozbawienia wolności do 8 lat.