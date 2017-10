Orlen przyjął pierwszą dostawę ropy z USA. 100 tys. ton surowca trafi do Płocka

Do portu w Gdańsku dopłynął tankowiec Almi Explorer z blisko 100 tys. ton amerykańskiej ropy naftowej WTI, która zostanie skierowana do przerobu w płockiej rafinerii PKN Orlen – poinformowała spółka. Jest to pierwszy ładunek ropy naftowej, który trafił do Polski z USA po zniesieniu przez ten kraj wieloletniego embarga na eksport tego surowca.

Dokonana transakcja wpisuje się w strategię PKN Orlen, zakładającą optymalizację procesu zakupowego i uzupełnianie kontraktów długoterminowych kontraktami spotowymi zawieranymi na korzystnych warunkach. Stany Zjednoczone są kolejnym krajem, z którego surowiec trafi do rafinerii koncernu. Oprócz ropy pochodzącej z umów długoterminowych z Rosneft Oil Company, Tatneft Europe AG oraz Saudi Arabian Oil Company, rafinerie z GK Orlen przerabiały już m.in. surowiec pochodzący z Iranu, Iraku, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Nigerii czy Norwegii| – czytamy w komunikacie. Tankowiec wypłynął z portu w Houston 8 października i płynął do Polski trzy tygodnie. Ładunek ropy zostanie wyładowany w gdańskim Naftoporcie, a następnie przetłoczony rurociągiem do rafinerii w Płocku. Ropa WTI (West Texas Intermediate) to gatunek lekkiej, słodkiej (czyli o relatywnie niskiej gęstości i niskiej zawartości siarki) ropy produkowanej na południowym zachodzie USA. Dzięki dobrym parametrom gęstości i zawartości siarki w procesie destylacji uzyskuje się z niej dużą ilość benzyn i oleju napędowego. podano także. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.,Zakaz eksportu ropy naftowej w USA został wprowadzony w latach 70-tych w efekcie kryzysu naftowego i embarga OPEC wobec państw Zachodu. Został zniesiony przez amerykańską administrację w roku 2015, między innymi w związku ze znaczącym wzrostem zasobów dzięki wydobyciu ropy z formacji wcześniej niedostępnych, takich jak skały łupkowe.