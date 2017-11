Rekordowo wysokie ceny jajek. Ministerstwo Rolnictwa komentuje

Jakiś czas temu w mediach głośno było o znaczącym wzroście cen masła. W większości sklepów masło stało się towarem luksusowym. Jedna kostka kosztowała nawet 8-9 złotych. Okazuje się jednak, że nie tylko ceny masła poszybowały w górę. Okazuje się bowiem, że jajka są obecnie rekordowo drogie. Podobna podwyżka cen była obserwowana około 5 lat temu. W niektórych sklepach zaczęło również brakować jajek.

Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że w ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie, bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. Natomiast w ostatnich miesiącach ceny jaj zarówno konsumpcyjnych, jak i do przetwórstwa rosną. Wzrost cen w UE, a także w Polsce jest skutkiem ograniczonej podaży jaj na rynku wspólnotowym. Taka sytuacja wynika z ograniczenia liczby kur niosek z powodu wykrycia fipronilu na fermach kur niosek w Holandii, Belgii, Niemczech, a następnie w innych krajach UE, a także wystąpienia we Włoszech – największego producenta jaj – grypy ptaków. Ograniczenie liczby kur niosek zbiegło się w czasie z sezonowym spadkiem produkcji jaj.

Według resortu rolnictwa w większości krajów UE ceny wzrosły w stosunku do lipca br. o ponad 30 proc. Spowodowało to zwiększoną sprzedaż polskich jaj do krajów UE i mniejszą ich podaż na rynku krajowym. W październiku średnia cena sprzedaży jaj w kraju wyniosła 40,60 zł/100 szt. i wzrosła o ponad 20 proc. w stosunku do października ubiegłego roku, a w porównaniu do czerwca 2017 roku wzrosła o około 40 proc. W ostatnim tygodniu średnia cena sprzedaży jaj w Polsce była jedną z najwyższych w UE (wyższa była tylko w Austrii).