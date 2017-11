Pomysł Ministerstwa Zdrowia. 70 tys. zł za powikłania po szczepieniu

Świadczenie będzie wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, który jest zasilany wpłatami dostawców szczepionek. Ma być ono nieopodatkowane i wynosić nie więcej niż 70 tysięcy złotych.

Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmował będzie minister na podstawie opinii lekarza wchodzącego w skład pięcioosobowego Zespołu Opiniodawczego Funduszu Kompensacyjnego NPSO.

Wiceszef sejmowej komisji zdrowia poseł Tomasz Latos poinformował, że propozycja ma pomóc w przypadkach powikłań poszczepiennych, które - jak zaznaczył - są rzadkie. – Działania ze strony Ministerstwa Zdrowia chcą pomóc rodzinom w tych przypadkach, kiedy rzeczywiście doszło do powikłań, które wymagają odpowiedniej terapii i wsparcia finansowego. Mam również nadzieję, że nie będzie to zachętą dla ruchów antyszczepionkowych do bardziej intensywnych działań, ponieważ stanowi to absolutny margines – sytuację, do której dochodzi niezwykle rzadko, a w większości przypadków mamy po prostu do czynienia z czymś, co chroni przed innymi ciężkimi zachorowaniami – podkreślił Latos.

Resort Zdrowia podał, że każdego roku w Polsce stwierdza się od 2 do 8 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych.