Rzecznik prezydenta: Nie ma żadnych tajnych spotkań Dudy i Kaczyńskiego

– Żadnych tajnych spotkań nie ma. Z tego co wiem, w żadnym ośrodku prezydenckim poza Warszawą do takiego spotkania nie doszło. Gazeta pisze o ośrodku, więc odnoszę się do publikacji gazety. Nawet jeśli prezydent z prezesem się spotykają, to trudno nazwać to spotkaniem tajnym – skomentował rzecznik na antenie TVN24, w programie „Jeden na jeden”. – Jeśli są takie spotkania, o których chcemy informować opinię publiczną, to informujemy. Pod Warszawą panowie się na pewno nie spotkali – dodał Łapiński.

Rzecznik prezydenta przyznał natomiast, że w tym tygodniu, przed dniem Wszystkich Świętych, doszło do spotkania wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy i szefa sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, byłego prokuratora z okresu PRL, Stanisława Piotrowicza. Obaj politycy mieli rozmawiać o poprawkach zgłoszonych przez PiS do prezydenckich ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Łapiński zapewnił, że w ciągu kilkugodzinnego spotkania politycy pracowali nad poprawkami do ustaw. Zapowiedział również szybkie zakończenie prac nad ustawami. – Szczegóły poznamy, gdy poprawki trafią do Sejmu – stwierdził rzecznik.

Spotkanie Duda-Kaczyński

Według informacji „Faktu”, prezydent Andrzej Duda podczas „tajnego” spotkania 22 października przekazał Jarosławowi Kaczyńskiemu, że odrzuca kluczowe poprawki, które PiS chciał wprowadzić do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. W rozmowie z dziennikiem rozmówca z Pałacu przekazał, że „prezydent nie zgodzi się na wybór dający rządzącym znaczną przewagę”. Wcześniej, 20 października doszło do oficjalnego spotkania prezesa PiS i Dudy, podczas którego prezydent przedstawił na piśmie uwagi do poprawek przedstawionych przez PiS.