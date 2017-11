Szykuje się polityczny transfer roku? Niesiołowski nie wykluczył przejścia do PSL

Zgodnie z regulaminem Sejmu, klub parlamentarny tworzy grupa co najmniej 15 posłów. Jeśli choć jeden polityk zdecyduje się odejść z Polskiego Stronnictwa Ludowego, wówczas PSL przestałoby być klub, a stałoby się kołem poselskim. Z informacji dziennika „Fakt” wynika, że ratunkiem dla PSL może się okazać koło Europejskich Demokratów w skład którego wchodzi Stefan Niesiołowski, Michał Kamiński, Jacek Protasiewicz oraz Stanisław Huskowski (wszyscy parlamentarzyści dostali się do Sejmu z list Platformy Obywatelskiej).

Według dziennikarzy kilka dni temu doszło do spotkania członków Europejskich Demokratów z szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Posłowie mieli zaproponować, że w razie potrzeby przejdą do klubu PSL. – Taką propozycję trzeba by poważnie rozważyć. Nie da się tego zrobić w pośpiechu ani przez media. Jeśli taki problem by powstał, to z całą pewnością byśmy brali pod uwagę to, żeby klub PSL w Sejmie istniał – zdradził w rozmowie z wSensie.pl Niesiołowski. Poseł miał podkreślić, że ewentualne dołączenie do PSL miałoby na celu tylko i wyłącznie ratowanie klubu poselskiego Ludowców.