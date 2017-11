IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne dla sześciu województw. Polsce grozi powódź?

Alerty najwyższego – trzeciego stopnia – obowiązują w pięciu województwach.

W zlewni Baryczy w województwie dolnośląskim i województwie wielkopolskim opady deszczu będą powodowały dalsze wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych. Alert obowiązywał będzie w tych miejscach do soboty do godziny 11:30.

W województwie łódzkim – zlewni górnej Pilicy i Bzury – prognozowane są wzrosty poziomu wody przy lokalnie obecnie przekroczonych już stanach ostrzegawczych. IMGW informuje, że możliwe, iż w najbliższych dniach dojdzie do przekroczenia stanów ostrzegawczych na Bzurze w Kwiatkówku i Łowiczu, na Pilicy w Sulejowie oraz Mrodze w Bielawach. Alarm obowiązuje tam do soboty do godziny 15:00.

W województwie mazowieckiej w związku ze spływem wód opadowych w zlewniach dopływów Wisły także wzrastać będzie poziom wody i lokalnie przekroczy stany alarmowe. Stany ostrzegawcze przekroczone mogą zostać na Drzewiczce w Odrzywole, na Jeziorce w Piasecznie oraz na Bzurze w Żukowie. Ostrzeżenie obowiązuje do piątku do godziny 15:00.

W województwie warmińsko-mazurskim, a dokładnie w zlewni górnej Drwęcy przewiduje się dalszy wzrost poziomu wody. Stan alarmowy przekroczony może zostać na Dwęcy w Nowym Mieście Lubawskim i na Welu w Lidzbarku. Alarm obowiązuje do piątku do 15:00.

Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla województwa zachodniopomorskiego. Tam poziom wody w ujściowym odcinku Odry i zlewni Zalewu Szczecińskiego może wzrosnąć do stanów ostrzegawczych. Alarm obowiązuje do soboty do godziny 8:00.