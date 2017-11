Zaniedbany przez MOPS chory żył w warunkach urągających ludzkiej godności. Szokująca historia z Sosnowca

We wrześniu pan Adam zupełnie przestał chodzić. Był przykuty do łóżka. Choć był pod opieką MOPS-u, to pomagali mu głównie sąsiedzi. Odwiedzamy pana Adama w jego mieszkaniu. – Zimno mi jest. Cały dzień się trzęsę, że mnie kurcze biorą – mówi na początku mężczyzna. – Jak mogłem, to chodziłem do ubikacji. Teraz tu jakoś sobie podsuwam, jakoś się załatwię. A jak nie mogę, no to trudno – przyznaje. – W takim stanie sąsiad jest około czterech i pół roku, że nie wychodzi w ogóle z klatki, w ogóle z domu swojego – mówi sąsiadka mężczyzny, Barbara i dodaje, że nikogo to nie interesuje.

To właśnie sąsiedzi, nie mogąc dłużej patrzeć na gehennę pana Adama, powiadomili o tym, w jak nieludzkich warunkach żyje. Z ich relacji wynika, że w przeszłości mężczyzna miał problem z alkoholem, stosował przemoc wobec rodziny, dlatego bliscy się od niego odwrócili. Samotny mężczyzna korzysta z pomocy pracownika socjalnego. Codziennie odwiedza go też opiekun, który powinien mu pomagać. – Kto mi uwierzy? – pyta pan Adam. – Pracownice MOPS-u wiedzą dobrze, ale każdy aby odbyć i iść dalej – mówi. Dodaje, że nic nie robi też dla niego opiekun. – Zawsze się mu spieszy. Jak mówię „umyj mnie” albo „chodź, pomóż mi się umyć” to odpowiada „nie mam czasu na to, ja nie od tego jestem” . W ogóle mi nie zmienia pościeli, nic. Jakbym sobie dał radę, to bym sobie sam zmienił, a tak nie dam rady – opowiada. – To jak, jest dzisiaj szansa, że mnie zabierzecie? Jakby można, to nawet już mnie bierzcie. Ja już tu nie mogę... – błaga.

Mężczyzna nie ma stwierdzonej choroby psychicznej. Jego mieszkanie jest zagracone, bo pan Adam znosił do domu różne przedmioty, a od lat nikt tu nie sprząta. Rok temu mężczyzna przestał sobie radzić. Z trudem chodził do toalety. Kiedy po upadku nie mógł się podnieść, zawsze wzywał pomoc. Barbara, sąsiadka z góry, razem z innym sąsiadem zanosiła go do łóżka. Kiedy rok temu kobieta była w MOPS-ie, prosiła pracowników o szybką interwencję. – Nic się nie działo i nic się nie dzieje. Panie z MOPS-u, jeżeli przyjdą, to tylko po jakiś podpis za oknem. Do domu nie wchodzą. Znieczulica - mówi kobieta. - Tak nie powinno dziać się z człowiekiem – płacze pani Barbara.

MOPS umywa ręce

MOPS alarmowała też inna sąsiadka. – One się zjawiły, ale dosłownie z zegarkiem w ręku, siedem minut – relacjonuje kobieta i dodaje, że urzędniczki weszły do środka. – Nie wiem, co one robiły, bo tego nie widziałam, ale przez siedem minut chyba wiadomo jest, że nie można zrobić nic - podsumowuje. Jak mówi, zapytała wtedy pracownice MOPS-u o to, jakie będą podejmowane kroki wobec pana Adama. – Powiedziały, że one nie mają już do tego siły, że nasze polskie prawo takie jest i że najlepiej to dzwonić do telewizji – wspomina sąsiadka.

Pod koniec sierpnia sąsiedzi o sytuacji powiadomili dzielnicowego. Wskutek jego interwencji pan Adam trafił wtedy do szpitala, ale na początku września wypisał się na własne żądanie. Po kilku dniach znowu zaczął mieć problemy z chodzeniem. Przestał opuszczać łóżko. Pracownicy MOPS-u chcieli umieścić pana Adama w Domu Pomocy Społecznej, ale mężczyzna się na to nie zgadzał. W kwietniu MOPS złożył wniosek do sądu, aby umieścić mężczyznę w DPS-ie przymusowo, jednak sąd wniosek oddalił. Chcieliśmy dowiedzieć się, dlaczego osoby zajmujące się panem Adamem doprowadziły do tak rażącego zaniedbania i narażenia jego życia. Według MOPS-u to podopieczny miał utrudniać wykonywanie obowiązków pracownikowi socjalnemu i opiekunowi.