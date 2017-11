Odwołano spotkanie kierownictwa PiS ws. zmian w rządzie. „Prezesa Kaczyńskiego zmógł wirus”

Adam Bielan zaznaczył, że w piątek nie dojdzie do żadnego spotkania i być może odbędzie się ono w przyszłym tygodniu. Z kolei rekonstrukcja rządu na pewno dojdzie do skutki po 16 listopada.

Pytany o to, czy politycy Polski Razem są zaproszeni na tę rozmowę kierownictwa PiS, Bielan poinformował, że z tego co wie, mają być obecni na niej liderzy partii koalicyjnych, czyli Jarosław Gowin oraz Zbigniew Ziobro. Wicemarszałek Senatu nie chciał spekulować na temat dymisji. – Nie chcę rozmawiać o żadnych personaliach. Mogę powiedzieć jedynie, że w mediach pojawiło się wiele informacji, które są fałszywe – zaznaczył. Dodał jednak przy tym, że nie ma „żadnego parytetu” i są to decyzje podejmowane przez premiera i liderów koalicji.

Bielan poinformował na antenie RMF FM, że decyzja ws. kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy, zapadnie na początku 2018 roku. – Obaj politycy (Patryk Jaki i Stanisław Karczewski – red.) mają duże szanse w tych wyborach i obaj politycy mogą być dobrymi prezydentami Warszawy – ocenił.