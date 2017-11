Ksiądz pokazał uczniom drastyczny film na lekcji religii. Został zwolniony, zareagowała również parafia

Większość księży katolickich nie popiera święta duchów, czyli Halloween. Tradycja obchodzenia tego dnia przyszła do nas z Ameryki, gdzie przebieranie się za duchy i postaci z horrorów jest niezwykle popularne. Ksiądz katecheta ze szkoły podstawowej Spółdzielni Oświatowej Edukator z Ostrowa Wielkopolskiego postanowił w dość drastyczny sposób zniechęcić uczniów do obchodzenia Halloween. Duchowny podczas lekcji religii w czwartej klasie pokazał uczniom film dokumentalny „10 powodów, dla których chrześcijanin nie powinien obchodzić Halloween” .

Jest to niezwykle brutalny film, który jest pełen scen przemocy i egzorcyzmów. Dzieci były przerażone tym, co zobaczyły. Rodzice składali skargi do dyrekcji szkoły, ponieważ wielu uczniów nie mogło w nocy spać, mieli również problemy ze zdrowiem.

Dyrekcja szkoły postanowiła podjąć kroki, aby więcej nie dochodziło do podobnych sytuacji. Kierownictwo placówki przeprosiło rodziców oraz zadeklarowała pomoc psychologiczną dla uczniów. Podjęto również decyzję o zwolnieniu księdza. Jak podaje Wirtualna Polska, zareagowała również parafa, do której należy ksiądz. – Ksiądz jest już zwolniony z praktyki diakońskiej. Także chciałbym przeprosić wszystkich uczniów oraz rodziców. Taka lekcja religii nie powinna mieć miejsca – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską ksiądz prałat Andrzej Szudra, Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim

„Halloween nie jest niewinną, beztroską zabawą”

Przeciwko Halloween wystąpiła również Dieczja Płocka. Jak zaznaczają księża inicjatywa jest obca kulturze polskiej i chrześcijańskiej. Egzorcyści podkreślają, że często wiąże się ona ze wzrostem opętań wśród dzieci. „Zgłaszają się do nas rodzice z prośbą o pomoc, z powodu pojawiających się problemów u dzieci, które brały udział w różnych »zabawach«, odbywających się w okolicach 31 października” – czytamy.

Księża piszą, że Halloween „nie jest niewinną, beztroską zabawą, ale grozi otwarciem się na działanie złych duchów”. „Osoby biorące udział w Halloween nie muszą uczestniczyć w złych rytuałach, składać ofiary ze zwierząt, czy profanować cmentarze bądź Najświętszy Sakrament. Już samo wejście w przestrzeń demonów, choćby dla zabawy, jest niebezpieczne” – czytamy.