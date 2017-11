Kryształki soli, które mogą poranić przy jedzeniu. Sieć sklepów wycofuje produkt

Chodzi o produkt „Sol & Mar, Kawałki kałamarnicy olbrzymiej, 3x80 g”, konkretnie o smak czosnkowy oraz paprykowy. Producentem towaru jest hiszpańska firma Conservas Selectas de Galicia S.L.

GIS podaje, że w konserwach mogą znajdować się naturalnie występujące kryształki soli (struwitu), przypominające kawałki szkła. Tworzą się one podczas procesu produkcji konserw, w wyniku połączenia wyrobu rybnego i przylegających do niego resztek wody morskiej. „Ugryzienie takiego kryształku może doprowadzić do zranienia w obrębie jamy ustnej” – ostrzega Inspektorat.

Komunikat w sprawie wydała także sieć sklepów. „W trosce o bezpieczeństwo konsumentów reakcja firmy Lidl była natychmiastowa i przedmiotowy produkt został wycofany ze sprzedaży. Artykuł ten można zwrócić w każdym sklepie Lidl bez okazywania paragonu, a koszt jego zakupu zostanie zwrócony” – czytamy w oświadczeniu firmy, podanym przez GIS.

Państwowa instytucja informuje, że nadzoruje działania prowadzone przez Lidl w celu wycofania artykułu z obrotu.