Z Warszawy do Zakopanego w 3,5 godziny. Startuje ogromna inwestycja kolejowa

– Rozpoczynamy jedno z najważniejszych kolejowych przedsięwzięć kolejowych w naszym kraju.Żeby było jasne, to nie jest inwestycja o charakterze lokalnym. To inwestycja o charakterze ogólnopolskim, międzynarodowym – wskazał minister Andrzej Adamczyk. Szef resortu infrastruktury wyjaśnił, że celem przedsięwzięcia jest, aby czas podróży z Gdańska do Zakopanego wynosił około 6 godzin, z Warszawy do Zakopanego około 3,5 godziny, a z Krakowa do Zakopanego około 1h 40 minut-1h 50 minut.

– To oznacza, że cała przestrzeń, pewne obszary turystyczne na południu naszego kraju będą komunikacyjnie dostępne, turystycznie jeszcze bardziej atrakcyjne – zaznaczył Adamczyk, podkreślając, że celem jest także aktywizacja gospodarcza tych terenów. I etap, który został zainaugurowany, to przetarg na projekt techniczno-budowlany. Zdaniem ministra, budowa powinna się zacząć około 2020 roku, a inwestycja powinna się zakończyć w 2026 roku.

Budowa linii „Podłęże – Piekiełko” została podzielona na trzy etapy. Pierwszy dotyczy opracowania projektu i wykupu niezbędnych gruntów pod nowe tory. Pozostałe dwa skupią się na modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 pomiędzy Chabówką a Nowym Sączem oraz budowie nowej trasy.

Etap II i III będą realizowane odpowiednio w latach 2020-23 i 2020-26. Wartość inwestycji Podłęże – Piekiełko wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz szacuje się na ponad 7 miliardów złotych. Otwarcie ofert planowane jest na początku 2018 r.