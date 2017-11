Nie płacą czynszu, nie chcą się wyprowadzić. Perypetie z wietnamskimi lokatorami

– Jak urodziłam dziecko, przenieśliśmy się pod Warszawę do domu mojej mamy, a mieszkanie zdecydowaliśmy się wynająć. Nie było nas stać na płacenie i kredytu, i czynszu – mówi Małgorzata Topczewska-Wallendszus. Trzy lata temu w lokalu zamieszkała wietnamska rodzina. Na początku lokatorzy co miesiąc regularnie płacili za wynajem. Od roku czynszu nie płacą. Właściciel mieszkania nie wie nawet, w jakim stanie jest jego lokal.

– Jako właściciel nie mam prawa wejść do tego mieszkania, jeżeli oni się na to nie zgodzą. Od zeszłego roku nie przychodzę tutaj w ogóle, bo zostałem oskarżony o nękanie i o naruszenie miru domowego przez to, że przychodziłem odebrać swój czynsz, który mi się należał – mówi pan Kamil. – Zostali poinstruowani, że mogą nie płacić pieniędzy, a mieszkać za darmo, że mogą oszukiwać, okradać – uważa mężczyzna. Właściciele mieszkania próbowali wyegzekwować należności. Jednak bezskutecznie. W mieszkaniu odcięto już prąd, ciepłą wodę i gaz. – Ona twierdzi, że to już jest jej mieszkanie, że ona się nie wyprowadzi, i że to my mamy płacić za to, że ona tam mieszka, ona nie może pracować – mówi pani Małgorzata.

Chcemy porozmawiać z kobietą, która mieszka w lokalu państwa Wallendszusów. Kobieta odmawia jednak komentarza. – Ja nie oszukuję! – Wykrzykuje tylko przez drzwi. W lokalu mieszka teraz tyko ona. Jej partner i dzieci już tu nie przebywają. Mimo to, państwo Wallendszusowie wciąż nie mogą odzyskać mieszkania, którego stan pogarsza się z dnia na dzień. Inni mieszkańcy bloku czują się zagrożeni. Niedawno lokatorka zalała sąsiadów. – Przez trzy dni woda ściekała po rurkach i powstały zacieki. Nie tylko u nas, ale również u sąsiadów na dole – wspomina Antoni Szczepański, w którego mieszkaniu lała się woda. – W kuchni zobaczyłem butlę gazową i przerażenie mnie ogarnęło, że będzie wybuch w domu. To jest, niestety, w budynku bomba – nie ma wątpliwości mężczyzna.

Na te doniesienia reaguje pan Kamil. Na miejsce przyjeżdża policja, którą lokatorka wpuszcza do mieszkania. Niedługo potem pogotowie gazowe zabiera z niego nielegalnie przetrzymywaną butlę z gazem. Kilkanaście miesięcy temu właścicielom mieszkania wydawało się, że uwolnią się od niechcianych lokatorów. – Ten Wietnamczyk dzwonił do mnie i wysyłał SMS-y, że on chce się stamtąd wyprowadzić, że chce oddać klucze, bo ich nie było stać. On zmieniał pracę, w tamtym czasie chyba nie pracował – opowiada pani Małgorzata. – Mąż tam pojechał, odebrał od niego klucze – dodaje. Według niej któryś z sąsiadów podał wietnamskiej rodzinie kontakt do Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. – Oni przyjechali, stwierdzili, że to była "dzika eksmisja", rozwalili drzwi siłą i wprowadzili tę rodzinę wietnamską z powrotem. Tylko dlatego, że po odjeździe mojego męża pojawiła się pani Wietnamka i stwierdziła, że ona się nie chce wyprowadzić i zaczęła się awanturować – mówi pani Małgorzata.

Lokatorkę wzięło w obronę Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów i Kolektyw Syrena. Ta druga organizacja kilka lat temu zajęła kamienicę w centrum warszawy. Władze stolicy od lat nie mogą odzyskać budynku. Stowarzyszenie lokatorów, które ściśle współpracuje z kolektywem, protestuje przeciwko reprywatyzacji warszawskich kamienic. Próbujemy skontaktować się z jego przedstawicielem. Bezskutecznie. Udaje nam się natomiast skontaktować z przedstawicielem kolektywu Syrena.

– Mam wrażenie, że państwa stacja w tym wypadku chce po prostu wyrobić wasze pensje na tragedii lokatorskiej – mówi Antek Wieszort z Kolektywu Syrena. – Z medialnymi sępami najzwyczajniej nie uda się stworzyć rzetelnego materiału telewizyjnego. Trudno to inaczej zrozumieć, niż poszukiwanie taniej sensacji, za którą zarobi pan kupę kasy, a lokatorka wraz ze swoją rodziną nie mogła spać w nocy – twierdzi w rozmowie z reporterem UWAGI!.

Podczas programu na żywo Uwaga! po Uwadze o tej sprawie sytuację komentuje między innymi znany działacz społeczny Piotr Ikonowicz.

– Problem jest wydumany i wymyślony. Gdyby państwo nie stosowali pozaprawnych metod, gdyby nie zachowywali się tak, jak gdyby prawo własności dawało im prawo do poniewierania innymi ludźmi tylko dlatego, że nie są Polakami, a Wietnamczykami, i gdyby poszli do sądu po wyrok eksmisji, to już dawno przyszedłby komornik z policją i dokonał zgodnej z prawem eksmisji – tłumaczy.

Ton Van Anh, aktywistka wspierająca społeczność wietnamską w Polsce, w Uwadze! po Uwadze tłumaczy, że o sprawie słyszała. – Pewne jest, że ten spór nie jest tylko finansowy – mówi i dodaje, lokatorzy początkowo płacili uczciwie czynsz. – Zaczęli się skarżyć na właścicieli, kiedy dostawali SMS-y z pogróżkami. Te fakty najprawdopodobniej miały miejsce i są znane w procesie sądowym – dodaje.

– Przychodziłam wielokrotnie do tego mieszkania, mój mąż też, ale tylko dlatego, że innego kontaktu z tymi ludźmi nie było – mówi pani Małgorzata. – Cały czas była taka gra, żeby ich ustawić w takiej sytuacji, że oni są biedni, pokrzywdzeni, a my jesteśmy brutalni, jesteśmy czyścicielami kamienic i jesteśmy spekulantami – uważa i dodaje, że do mieszkania przychodzili tylko po czynsz i nie dochodziło tam do żadnych aktów przemocy, ani nie było pogróżek.

Ustawa, która chroni lokatorów

Państwo Wallendszusowie w zeszłym roku znaleźli kobiecie o wiele tańszy lokal w centrum Warszawy. Mimo, że była ona już umówiona na podpisanie umowy, ostatecznie się wycofała. Docieramy do zapisów wewnętrznej dyskusji pomiędzy działaczami stowarzyszenia, w której przyznają, że obie strony konfliktu nie są bez winy i twierdzą, że nie wiedzieli o takim postępowaniu lokatorki. – To jest osoba, która jest zdrowa, w pełni sił, pracowała, mieszka 20 lat w Polsce, udaje, że nie zna języka polskiego, co też nie jest moim zdaniem prawdą – wylicza pani Małgorzata. Według niej Wietnamka mogłaby iść do pracy i zarabiać na swoje utrzymanie. – Woli korzystać z zasiłków. My jesteśmy w takiej sytuacji, że nas nie broni nikt – uważa pani Małgorzata.

Lokatorka natomiast jest chroniona przez obecnie obowiązujące przepisy. Co prawda państwo Wallendszusowie wystąpili już do sądu o jej eksmisję, jednak nic wskazuje na to, żeby mieli odzyskać swoje mieszkanie w najbliższym czasie. – W momencie, kiedy dana osoba jest lokatorem tego mieszkania, ona ma określone prawa, zagwarantowane ustawą o ochronie praw lokatorów – mówi Halina Milewska ze Stowarzyszenia Mieszkanicznik. – Niestety nie ma żadnej ustawy, która dawałaby większe, bądź chociaż równe prawa właścicielom takich nieruchomości – dodaje. Jak twierdzi, wynika to z faktu, że obecnie obowiązujące przepisy tworzone były w latach 60 i nic na razie nie zapowiada ich zmiany.