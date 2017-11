Anna Lewandowska będzie walczyć w KSW? „Jest fighterką z krwi i kości”

Anna Lewandowska jest zawodniczką karate. Ma na swoim koncie m.in. medale mistrzostw świata i Europy. Okazuje się, że żona reprezentanta Polski Roberta Lewandowskiego może niedługo sprawdzić się w zupełnie innej roli. Lewandowska spotkała się bowiem ze współwłaścicielem federacji KSW Martinem Lewandowskim.

„Poranna kawa z Anią Lewandowską. Co powiecie na zawodniczkę karate w MMA? W szczególności, że ma tak dobrze pasujące nazwisko do dyscypliny” – napisał na Twitterze Martin Lewandowski i zamieścił wspólne zdjęcie z Anną Lewandowską.

„Lewandowska jest fighterką z krwi i kości”

Informację o tym, że doszło do spotkania i rzeczywiście coś jest na rzeczy potwierdził w rozmowie z Onet.pl sam współwłaściciel federacji. – Tak, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale głównym tematem była walka Ani w KSW – przyznał. Dodał też, że Anna Lewandowska jest otwarta na walkę. - Jest fighterką z krwi i kości, my organizujemy największe gale MMA w Europie, więc zobaczymy, co pokaże przyszłość - wyjaśnił.