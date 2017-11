Dzieci przeżyły koszmar w rodzinie zastępczej. Były atakowane nożem i trzymane w klatce dla psów

Agnieszka, która przez pięć lat miała być dla czwórki rodzeństwa zastępczą matką, okazała się sadystką. – Skleiła mi ręce i nogi i kazała leżeć w wannie. A później przyłożyła mi nóż do brody i ją rozcięła – opowiada reporterce „Uwagi” TVN, Agnieszce Madejskiej-Okrutnik, 13-letni Olek. Ze wspomnień chłopca oraz jego rodzeństwa wyłania się obraz konsekwentnego, wyrafinowanego okrucieństwa, którego doświadczali przez lata. – To było tak, jak gdybyśmy byli jej poddanymi – wspomina Patrycja. Agnieszka nie pozwalała, by dzieci patrzyły jej w oczy. – Mówiła, że na to nie zasługujemy – opowiadają.

Kobieta upodlała rodzeństwo na wiele sposobów. Wyłączała im na przykład wodę w łazience tak, by dzieci nie tylko nie mogły się umyć, ale nawet spłukać toalety. – Kiedyś nie mieliśmy wody przez ponad tydzień. Kiedy toaleta się zapchała, musiałam przepchać ją ręką – opowiada Patrycja. Dzieci były zamykane w garażu lub… klatce dla psa. Agnieszka głodziła je, biła. Za karę kazała klęczeć i trzymać nad głowami ciężkie worki. – Przeżyliśmy piekło – mówi reporterce „Uwagi” 17-letni Adam. To właśnie jego głową zastępcza matka uderzyła o poręcz, a następnie rozcięła ucho. Kobieta znęcała się nad dziećmi fizycznie oraz psychicznie. Apogeum to zmuszenie rodzeństwa, by bezpodstawnie oskarżyło swoich biologicznych rodziców przed sądem o molestowanie seksualne. Do dziś matka i ojciec dzieci przebywają w więzieniu.