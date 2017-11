Oburzeni parafianie zrobili księdzu listę grzechów. Wśród nich porsche za 400 tys. zł

„Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej” – czytamy na stronie kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl.

Ksiądz jeździ porsche

Wśród zaniedbań, które wymieniają parafianie jest m.in. likwidowanie nabożeństw i nieuzasadniona wymiana dachu na nowym kościele. Ponadto zarzucają duchownemu spełnianie własnych, doczesnych zachcianek. W tekście wyjaśniono, że w parafii, w drugą niedzielę miesiąca zbierane są składki z przeznaczeniem „na potrzeby kościoła”. Zaznaczono, że wszelkie zapowiadane prace nie są wykonywane, za to w garażach plebańskich jest coraz więcej klasowych pojazdów. „Przykładowo sportowy Porsche Macan (2017 rok), wart sporo ponad 400 tys. zł. Każdy mający samochód zdaje sobie sprawę jakie są koszty utrzymania pojazdu” – czytamy.

Na stronie kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl opublikowano zdjęcia wspomnianego samochodu. Pod długą listą zarzutów wobec duchownego wyjaśniono, że nagannych działań jest o wiele więcej. „Administracja strony chciała przedstawić zarys tych grzechów, które powodują w sposób widoczny wielkie szkody w parafii Kasina Wielka” – dodano.