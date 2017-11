Marian Kowalski twierdzi, że teoria ewolucji to „lewacki wymysł”. Internauci są bezlitośni

Galeria:

Marian Kowalski "obala" teorię ewolucji

Marian Kowalski to były kandydat na prezydenta Polski. Do internetu trafiło nagranie z wykładu, który działacz wygłosił podczas spotkania ze swoimi zwolennikami w Ottawie w Kanadzie. Kowalski zaprezentował m.in. swój pogląd na temat teorii ewolucji. Przestajemy wierzyć w element boski, a wierzymy w jakiś głupi ewolucjonizm. – To jest fajna teoria, ale nadal tylko teoria – ocenił były kandydat na prezydenta Polski.