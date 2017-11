Piotr Duda ostro o PiS. „Dwie niedziele to mydlenie oczu. Kompromitacja, nie kompromis”

Piotr Duda zaznaczył, że „nigdy nie zrezygnuje” z projektu dotyczącego wolnych niedziel i oczekuje, że posłowie, którzy są członkami „Solidarności” wniosą poprawki przywracające kształt ustawy zgodnie z obywatelskim wnioskiem. Duda podkreślił ponadto, że w tej sprawie „Solidarność” ma silne wsparcie ze strony Episkopatu Polski.

– W sprawie niedziel mieliśmy w kampanii wyborczej jasną deklarację i czujemy się oszukani. Dla nas to tak samo ważne jak wiek emerytalny. I tak samo jak wieku emerytalnego handlu w niedzielę nie odpuścimy. Chciałbym, aby PiS miało tego świadomość – mówił i dodał, że analizowane będzie skierowanie ustawy o handlu w niedzielę do TK, jeśli zakaz dotyczył będzie dwóch niedziel. – Na przykład art. 9 konkordatu mówi wyraźnie, że niedziela jest dniem wolnym od pracy. To umowa międzynarodowa, która tak jak konstytucja podlega ocenie Trybunału Konstytucyjnego – zaznacza.

Duda zwraca także uwagę na to, że „rząd w skandaliczny sposób omija Radę Dialogu Społecznego”. – Zaczyna się zachowywać się podobnie do Platformy Obywatelskiej. (...) Oby nie okazało się, że Solidarność wyjdzie z Rady Dialogu, którą sam tworzyła – dodał.