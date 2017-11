157 tys. za trzy koncerty i klapa organizacyjna. Na co poszły pieniądze od MSZ?

Portal Fakt24.pl przyjrzał się aferze z koncertami grupy Contra Mundum w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że z sumy 157 tys. złotych, jaką MSZ przeznaczył na organizację występów, do zespołu trafiło niewiele. Nie do końca natomiast wiadomo, co się stało z resztą pieniędzy.