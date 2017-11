Zaskakujący spot Ministerstwa Zdrowia. Króliki promują zdrowy styl życia i prokreację

Spot został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Za jego produkcję było odpowiedzialne studio Propeller Film. Głównymi bohaterami filmiku uczyniono...króliki, które opowiadają o sposobach na posiadanie licznego potomstwa. Jeden z królików podkreśla, jak ważne jest zdrowe odżywianie, niekorzystanie z używek oraz prowadzenie aktywnego trybu życia. „Jeśli chcesz kiedyś zostać rodzicem, weź przykład z królików” – mówi narrator.

Z informacji „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że całkowity koszt kampanii jest szacowany na blisko 2,7 miliona złotych. Oprócz filmiku, który ma się pojawić w stacjach telewizyjnych powstanie także reklama radiowa. Autorzy akcji twierdzą, że ich celem było pokazanie ludziom, że mają wpływ na swoją płodność.