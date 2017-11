Marsz Niepodległości nie przejdzie Mostem Świętokrzyskim. Gronkiewicz-Waltz wydała zakaz

Organizatorzy marszu, który jak co roku 11 listopada przejdzie ulicami Warszawy, zwrócili się do władz od razu z propozycją dwóch tras. Jedna, w ramach zgromadzenia cyklicznego, miała prowadzić jak zwykle przez most Poniatowskiego. Druga po raz pierwszy proponowała przejście przez most Świętokrzyski. W przypadku zgromadzeń cyklicznych decyduje wojewoda, który wyraził zgodę. W przypadku nowej trasy, ostateczny głos należał do prezydent miasta.

„Wydałam zakaz dla Marszu Niepodległości #11listopada przez Most Świętokrzyski, ale wojewoda zezwolił na jego przejście Mostem Poniatowskiego” – napisała we wtorek 7 listopada Hanna Gronkiewicz-Waltz na Twitterze. Warszawscy urzędnicy brak zgody na drugą trasę wyjaśniali faktem, że przemarsz przez Most Poniatowskiego jako zgromadzenie cykliczne ma pierwszeństwo nad innymi i już sam ten fakt nie pozwala na wydanie zgody na inne wydarzenie w podobnej lokalizacji. Podkreślali też, że nie prezydent stolicy nie wydała zgody na wszystkie inne zgromadzenia zgłoszone na ten dzień w Warszawie.

