Robert Lewandowski już tak nie wygląda. Piłkarz przeszedł zaskakującą metamorfozę

Można uznać, że miarą popularności piłkarza jest m.in. to, że pisze się o nim w kontekście innym niż tylko sportowy. Zawodnicy najczęściej trafiają na czołówki portali z powodu swojego życia prywatnego, ale też eksperymentów z wyglądem. Dotychczas najsłynniejszym pod tym względem polskim piłkarzem był Grzegorz Krychowiak, którego zaskakujące stylizacje i zamiłowanie do mody niejednokrotnie były odnotowywane w mediach.

Tym razem jednak zaszaleć postanowił sam Robert Lewandowski, a efektami metamorfozy pochwalił się na Instagramie. „Czasem musisz coś zmienić” – napisał najsłynniejszy polski piłkarz. Zdjęcie przedstawiające go w nowym kolorze włosów w ciągu niewiele ponad godziny polubiło 330 tys. osób. Komentarze są mieszane, a internauci chyba będą potrzebowali chwili, by przyzwyczaić się do nowego wizerunku swojego ulubieńca. Jedno jest pewne – niezaprzeczalny status gwiazdy Roberta Lewandowskiego, o którym staje się głośno w całym kraju z powodu... zabiegu fryzjerskiego.