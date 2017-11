Ujawnił aferę Stachowiaka, trafi do więzienia? Policjanci donieśli na dziennikarza do prokuratury

Nowe ustalenia ws. śmierci na komisariacie 23-letniego Igora Stachowiaka, do której doszło w maju 2016 roku, wyszły na jaw dopiero dzięki dziennikarskiemu śledztwu. W programie TVN „Superwizjer” ujawniono m.in. wypowiedzi anonimowych osób i fragmenty nagrań. W reportażu autorstwa Wojciecha Bojanowskiego stwierdzono, że zatrzymany był rażony paralizatorem również w policyjnej toalecie.

W TVN24 pokazano nagranie z kamery, która była przymocowana do paralizatora. Mężczyzna był rażony paralizatorem w momencie, kiedy był zakuty w kajdanki, a na to nie zezwalają przepisy. Funkcjonariusze kazali też zatrzymanemu zdjąć spodnie, aby go przeszukać. Po zajściach w toalecie Igor Stachowiak zmarł. Mimo że na komisariacie są zainstalowane kamery, nie zachowały się żadne nagrania z tamtego dnia.

Ujawnił skandal, zostanie ukarany?

Policjanci, którzy odpowiadali za tortury na zmarłym mężczyźnie, odeszli ze służby, lecz nie ponieśli dalszych konsekwencji. Wszyscy udali się na emerytury lub zwolnienia lekarskie. Śledztwo dyscyplinarne umorzono. Na tym jednak ta bulwersująca sprawa się nie kończy. Teraz dolnośląski NSZZ Policjantów zawiadomił prokuraturę o możliwym popełnieniu przestępstwa przez dziennikarza, bez którego nigdy nie dowiedzielibyśmy się o skandalu na komisariacie.

Policjanci skarżą się na hejt

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów prowadzi śledztwo w sprawie ujawnienia materiałów ze sprawy Igora Stachowiaka. Autorowi reportażu na ten temat grożą nawet dwa lata w więzieniu za ujawnienie m.in. nagrania z kamery zamieszczonej na paralizatorze. Policyjni związkowcy twierdzą, że poprzez reportaż Bojanowskiego "dokonano linczu na policjantach", a ujawnienie kompromitujących informacji "wywołało falę hejtu". W internecie już rozpoczęła się akcja w obronie atakowanego dziennikarza. Jej zwolennicy posługują się hasztagiem #MuremzaBojanem.

